ABD'de Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan etti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, başkent Washington DC'de güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan edilen "kamu güvenliği acil durumu"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda DEA'in başındaki Cole'un Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiserliğine" getirildiğini belirten Bondi, Cole'un polis şefinin görevlerini üstleneceğini kaydetti.

Bondi ayrıca, Metropolitan Polis Departmanının herhangi bir karar almadan önce Cole'dan onay alması gerektiğini bildirdi.

Bu durumun ardından Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith'in akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Washington DC'de uygulanan federal kontrolün 30 gün süresi bulunuyor. Bu uygulamanın sürdürülebilmesi için Kongre onayı gerekiyor.

Başkan Trump, daha önce basın toplantısında Cole'un bu görevi yürüteceğini açıklamıştı.

- Başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise dün 800 Ulusal Muhafız'ın tamamının kentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı. Açıklamada, bu askerlerin silahlı olmadığı ve gözaltına alma gibi kolluk görevleri üstlenmeyeceği belirtilmiş, gerekmesi halinde askerlerin kolluk görevi de yapacak hazırlığa sahip olduğu kaydedilmişti.