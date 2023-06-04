ALİ SADIKLAR 93 YAŞINI AİLESİ İLE BİRLİKTE KUTLADI
Ergün Yahat
Ergazi köyünün sevilen sayılan insanlarından Ali Sadıklar 93 yaşına girmenin mutluluğunu evlatları ve torunlarının yaptığı supriz doğum günü ile kutladı.
ALİ SADIKLAR 93 YAŞINI AİLESİ İLE BİRLİKTE KUTLADI
Ergün Yahat
Ergazi köyünün sevilen sayılan insanlarından Ali Sadıklar 93 yaşına girmenin mutluluğunu evlatları ve torunlarının yaptığı supriz doğum günü ile kutladı.
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|Takım
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|Takım
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