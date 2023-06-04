ALİ SADIKLAR 93 YAŞINI AİLESİ İLE BİRLİKTE KUTLADI

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 Ergün Yahat

Ergazi köyünün sevilen sayılan insanlarından Ali Sadıklar 93 yaşına girmenin mutluluğunu evlatları ve torunlarının yaptığı supriz doğum günü ile kutladı.