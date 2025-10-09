Özgür Özel: “KKTC'ye bağımsız bir devlet gibi davranmak ve iradesine saygı göstermek hepimizin önceliği olmalıdır”
İçeriği Görüntüle
Eski Sağlık Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli'ye bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp pili takıldı.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış, kalp pili operasyonu geçiren Pilli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Pilli’nin ameliyatını yapan Varış, konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.
Pilli’ye kalp pili takıldığını ve şu an durumunun iyi olduğunu dile getiren Varış, Pilli’nin yarın taburcu edilebileceğini söyledi.