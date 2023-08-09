Bugünkü manşetimiz Yüce Kıbrıs Türk Halkının Affına sığınarak günün anlam ve önemine binaen yapılmıştır...

“ALİ HAYDAR !...KARABAĞ SENİN G.TÜN DEĞİLDİR HER GELENE VERESİN!..."

27 Nisan 1920 günü Azerbaycan meclisinde Azerbaycan’ın Rusya’ya teslim olup olmaması konusu tartışılıyordu.

1920'de Kızıl Ordu temsilcilerini Bakü'ye çağıran ve Azerbaycan'ın bağımsızlığını sona erdiren Ali Haydar Karayev, parlamentoda Karabağ'ın Ermenilere verilmesini teklif eder...

Atatürk'ün yakın dostu, kurtuluş savaşında Türkiye'ye 500 kg altın gönderen Neriman Nerimanov, bu iğrenç teklife: "Ali Haydar! Karabağ senin g.tün değildir her gelene veresin!" diye tarihi bir yanıt verir.

Ali Haydar bu kez salondakilere döner: “Kimse sesini çıkarmasın, sesini çıkaranı kurşuna dizerim!” Mehmet Emin Resulzade ise ona : “Sen bir tek kurşun dahi atmadan bu milleti mahvettin Ali Haydar! O güvendiklerin bir gün seni kurşuna dizerken beni ve bu günleri de hatırlarsın!

Sonuçta 1937’de Ali Haydar ve birçok yandaşı., ülkesine davet ettiği Ruslar tarafından kurşuna dizilir.