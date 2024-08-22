Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre 27 yaşındaki Alparslan Sermet, yönetimindeki EZ 520 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Alayköy Sanayi Bölgesi K-Met Food isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düşerek aydınlatma direğine çarptı .

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Kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan araç sürücüsü Alpaslan Şermey, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: rss