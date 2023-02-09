2023 yılı Ocak ayı içerisinde, Alayköy’de falliyet gösteren bir şirkette çalışan A.H.(E-
29)’nin, şirket adına başka marketlere pazarladığı toplam değerleri yaklaşık 10.000 TL olan gıda
ürünlerini pazarladığı marketlerden geri aldığı halde şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek
suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Alayköy'de hırsızlık
2023 yılı Ocak ayı içerisinde, Alayköy’de falliyet gösteren bir şirkette çalışan A.H.(E-
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