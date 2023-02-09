Kayıplarla ilgili resmi açıklamalara itibar edilmeli Kayıplarla ilgili resmi açıklamalara itibar edilmeli

2023 yılı Ocak ayı içerisinde, Alayköy’de falliyet gösteren bir şirkette çalışan A.H.(E-
29)’nin, şirket adına başka marketlere pazarladığı toplam değerleri yaklaşık 10.000 TL olan gıda
ürünlerini pazarladığı marketlerden geri aldığı halde şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek
suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.