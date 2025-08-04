Alayköy’deki yatı evinde elektriğe takılı cep telefonunun aşırı ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında, Alayköy’de bulunan bir işçi yatı evinde, yatak üzerinde bulunan ve elektriğe takılı cep telefonun aşırı ısınıp kısa devre yaparak şilteyi tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, 3 tek kişilik yatak ve şilteleri, 2 vantilatör, buzdolabı, 2 tek gözlü ocak ve muhtelif giyim eşyaları yandı. Yangının yatı evi yakınındaki konteynere sirayet etmesi sonucu ise muhtelif kırtasiye malzemeleri de yandı.