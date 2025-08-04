Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile Dev-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) arasında 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ( TİS ) imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, imzalanan TİS'de belediye emekçilerinin sosyal haklarından maaş düzenlemelerine kadar birçok konuda iyileştirmeye gidildiği kaydedildi.

Başkan Halil Kasım imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, karşılıklı iş birliği ve sosyal diyalog vurgusu yaptı.

Kasım yeni sözleşmenin, hem çalışanlara hem de belediyeye hayırlı olması temenni etti.