Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, narenciye üretiminde ve ihracatında yaşanan sorunların her geçen gün büyüdüğünü savunarak, yetkililere çağrıda bulundu.

Alas yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl mandora mandarin çeşidinde alımların durduğunu ifade ederek, üreticilerin büyük bir mağduriyetle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

“Üretici, ürününün dalında çürümemesi için çaresizce çözüm bekliyor. Ancak piyasada şu an hiçbir hareketlilik yok. Eğer bir adım atılmazsa bu yıl ciddi rekolte kayıpları yaşanacak.” diyen Alas, şöyle devam etti:

“Türkiye’den ihracatın sadece üçüncü ülkelere ve Mersin üzerinden transit yapılmasına izin verileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda hiçbir yetkiliden net bir açıklama yapılmıyor. Üreticiler ve ihracatçılar, adeta belirsizlik içinde kaderine terk edilmiş durumda.”

Tüccarların daha önce alım yaptığı ürünleri, üreticiye geri bırakmaya çalıştığını belirten Turgut Alas, “Tüccarlar, aldıkları mal için ödedikleri kaporaları geri istiyor. Bu da piyasanın ne kadar güvensiz bir durumda olduğunu açıkça gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Cypfruvex’in "sessizliğini" eleştiren Turgut Alas, “Cypfruvex’te bir yönetim var mı yok mu belli değil. Piyasayı rahatlatması gereken bu kurum, şu an hiçbir girişimde bulunmuyor. Bu sessizlik sektörü çıkmaza sürüklüyor.” dedi.

Sektördeki tüm paydaşların, ne olacağı konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını savunan Alas, üreticiler, ihracatçılar, nakliyeciler ve kontraktörlerin “çaresiz bir bekleyiş içinde” olduğunu öne sürdü.

Yetkililerin acilen adım atması belirsizliği sona erdirmesi gerektiğini kaydeden Alas, “Aksi takdirde narenciyede bir kriz daha yaşanması kaçınılmaz olacak… Yetkililerin sessizliğini bozarak, üreticinin ve diğer paydaşların yanında olduğunu göstermesi şart.” dedi.