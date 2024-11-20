

Alas, 13 Mart 2023’te yapılan açıklamalarda, Hal Yasası’nın gıda güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak amacıyla büyük bir boşluğu dolduracağının ifade edildiğini, ancak bu vaatlerin gerçekleşmesi için ciddi bir irade, plan ve program gerektiğini kaydetti.

Alas, yazılı açıklamasında şunlara değindi:

“Sebze ve meyve fiyatlarının rekor seviyeye gelmesinin esas sorumlusu Meclisten Hal Yasasını oy birliği ile geçirip iki yıldır bu konuda adım atmayanlardır.

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu 13 Mart 2023 (20 ay önce) günü yaptığı açıklamada, Hal Yasası'nın nihayet oy birliği ile Meclisten geçtiğini; en fazla bir sene içinde her şeyin tamamlanacağını, vatandaşlar açısından gıda güvenliği, fiyat istikrarı ve belirliliği açısından büyük bir boşluğun doluyor olduğunu, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki bu uçurumu azaltmak için çözümlerden birinin de Hal Yasası olduğunu söylemişti.

Sn. Olgun Amcaoğlu 14 Mart 2023 günü yaptığı açıklamada, Hal Yasası sayesinde denetimle birlikte istikrarın da geleceğini, bir yıl içinde düzenin oturacağını söylemişti.

O gün demiştim ki, ‘Bu söylenenlerin olması için irade gerekir, plan ve program gerekir…’

Sadece palavra atmakla gelinecek nokta sebze ve meyve reyonlarının kuyumcu dükkânı olmasına sebep olur, o zaman da sadece parası olan yer (ki bulabilirse) parası olmayan da bakar.

Bugün herkes patates, domates ve daha birçok tarımsal ürünün fiyatının neden rekor seviyelere geldiğini sorguluyor. Yapılması gereken şey 20 ay önce bu açıklamaları yapıp bu vaatleri verenlere o koltuklarda ve makamlarda bunun için ne yaptıklarını sormaktır.

Gayrimeşru hükümet ve Meclisteki muhalefetin yaklaşık iki yıl önce Mecliste oy birliği ile geçirdikleri ve bununla övündükleri Hal Yasası konusunda hiçbir adım atılmamış olmasının Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlarla alakası olmadığını da söylemekte fayda vardır.”