Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Alanya Oba Statyumu'nda karşılaştı.
16. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Grbic'den döndü. Hadergjonaj dönen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
28. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Alanyaspor'da savunmada Makouta'nın hatasında araya giren Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
37. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Hagi'nin ortasında topla ceza sahası önünde buluşan Janvier'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonra erdi.
59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Alanyaspor'dan Fatih Aksoy'un eline ceza sahası içerisinde topun çarpması sonucu kazanılan penaltıda Fofana, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
65. dakikada sol kanattan Fatih Karagümrük'ün atağında Barış Kalaycı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda kaleci Paulo Victor, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
73. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Alanyaspor'da Duarte'nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi sonucu hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Hadergjonaj, skoru eşitledi: 2-2.
86. dakikada Alanyaspor'un atağında sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda kaleci Grbic, golü ayağıyla engelledi.
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.