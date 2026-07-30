Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, yükseköğretim alanında yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini defalarca hükümet ortaklarıyla ve ilgili makamlarla paylaştığını ancak bu önerileri dikkate alacak hiçbir adım atılmadığını savunarak, “Vizyonu, gelecek endişesi, plan ve yönetim stratejisi olmayan bir Bakanlık anlayışı ile Koalisyon Hükümetimiz bir başarı ortaya koyamamıştır.” dedi.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığını tarafından üniversite rektörlerimize gönderilen ve yükseköğretim alanındaki sorunların belirlenmesi ile çözüm önerilerinin dinlenmesini amaçlayan UBP çalıştayına işaret ederek, “Bugüne kadar neredeydiniz?” diye sordu.

İstişare kültürünün önemine değinerek, üniversitelerin ve sektör paydaşlarının aynı masa etrafında buluşmasını desteklediğini belirten Akpınar, ancak yükseköğretim alanında yaşanan sorunların yeni ortaya çıkmadığını vurguladı.

Akpınar, “Şahsım, hem geçmişte Üniversiteler Birliği Başkanlığı görevini yürütmüş biri olarak hem de bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yükseköğretim alanında çalışan ve bu alana yönelik kapsamlı yasa değişikliği hazırlayan bir milletvekili olarak, çözüm önerilerimizi defalarca hükümet ortaklarıyla ve ilgili makamlarla paylaşmış bulunmaktayım. Ne yazık ki bugüne kadar bu önerileri dikkate alacak hiçbir adım atılmamıştır. Vizyonu, gelecek endişesi, plan ve yönetim stratejisi olmayan bir Bakanlık anlayışı ile Koalisyon Hükümetimiz bir başarı ortaya koyamamıştır.” ifadelerini kullandı.

Yıllardır bilinen sorunların ilk kez duyuluyormuş gibi Ulusal Birlik Partisi’nin çalıştay gündemine taşındığını söyleyen Akpınar, UBP’ye “sorunları yıllarca görmezden gelme ve çözüm üretme yerine kamuoyu önünde çözüm üretiliyormuş görüntüsü verdiği” eleştirisinde bulundu.

Yükseköğretimin günlük siyasi hesaplara kurban edilemeyecek kadar değerli olduğunu kaydeden Akpınar, yükseköğretimin siyasi tartışmaların konusu olmaktan çıkarılması, tüm paydaşlarla birlikte ortak aklı ortaya konması ve reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.