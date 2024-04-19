AKPINAR: MUKAYYİT ATAMASINI GENEL BAŞKANLA İSTİŞARE EDEREK GERÇEKLEŞTİRDİK

"DEZENFORMASYON İÇEREN PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, sosyal medya platformlarında farklı hesaplar aracılığıyla yapılan dezenformasyon içeren paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunu bilgilendirdi.

"ESASLAR KAPSAMINDA KARARLAR ALINIYOR VE ATAMALAR YAPILIYOR"

DP'nin hükümet programı ve protokolünde yer alan esaslar kapsamında, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluşların yönetimi için gerekli kararları ve atamaları asaleten yaptığını ifade etti.

"MUKAYYİT ATAMASINI GENEL BAŞKANLA İSTİŞARE EDEREK GERÇEKLEŞTİRDİK"

Son mukayyit ataması konusunda, atama kararında yaşanan geçici sorunun konunun hassasiyeti sebebiyle gerçekleştiğini ve genel başkanlar düzeyinde yapılan istişare ile iç insiyatifle çözüldüğünü aktardı. Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun, atama ve görevlendirmeleri yasalar çerçevesinde gerçekleştirme yetkisine sahip olduğunu vurgulayan Akpınar, genel başkanın yetkisini kullanma aşamasında parti genel sekreteri olarak kendisiyle istişare ettiğini ve sürecin yasalar çerçevesinde ilerlemesini sağladıklarını belirtti.

"KASITLI OLARAK YAYILMAYA ÇALIŞILAN BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Demokrat Parti'nin, halk için sorumluluk üstlendiği herhangi bir kurum veya daireyi, koalisyonun herhangi bir siyasi temsilciliğine teslim etmediğini vurgulayan Akpınar, kamuoyunun yanlış veya doğruluğu bulunmayan, kasıtlı olarak yayılmaya çalışan bilgi paylaşımlarına itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

"DEMOKRAT PARTİ HER ZAMAN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE HAREKET EDECEK"

Akpınar açıklamasının sonunda, Parti meclisi kararlarını icra etmede, genel başkan ve merkez yönetim kurulu ile bütünsel hareket eden Demokrat Parti'nin, her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini söyledi.