“Yeni yasama döneminde KKTC’nin sektörel can damarı olan turizm ve yükseköğretimin koruma altına alınarak güçlendirilmesi için yasal düzenlemelere yer vereceğiz”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, DP’nin herkes için daha adil, demokratik, özgürlükçü ve uzlaşı odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğini belirtti.

Akpınar, yeni yasama döneminde KKTC’nin sektörel can damarı olan turizm ve yükseköğretimin koruma altına alınarak güçlendirilmesi için yasal düzenlemelere yer vereceklerini söyledi.

Akpınar, özel sektörün büyüyebilmesi, devamlılığı ve girişimciliğin teşvik edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti bankalarının KKTC şubelerinin, Türkiye’de sundukları finansal ürünlerinin benzer şekilde KKTC’ye sunulmasının sağlanmasının da gündemlerinde olacağını vurguladı.

Vatandaşlık konusuna da değinen Akpınar, “KKTC vatandaşlığının yasa ile düzenleme altına alınması ve muhaceret ile vatandaşlık süreçlerinin kontrol altına alınması için” çalışacaklarını kaydetti.

DP Genel Sekreteri Akpınar, yeni yasama yılı öncesi Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

- “Üçlü koalisyon KKTC’nin kuruluşundan bu yana en zorlu ekonomik süreçte görev üstlendi”

Yeni yasama yılında DP’nin uzlaşı odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğini söyleyen Akpınar, “Kuruluşundan günümüze kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en zor zamanlarda ve en kritik kararlarda hep kilit parti olup sağduyu ile hareket etmiş bir parti olmanın verdiği bilgi ve deneyimle yeni yasama yılında da Demokrat Parti olarak herkes için daha adil, daha demokratik ve daha özgürlükçü ve uzlaşı odaklı siyaset anlayışımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Parti olarak hedeflerinin KKTC’yi dünya ile eş zamanlı olarak geleceğe hazırlamak olduğunu söyleyen Akpınar, “Bugüne kadar olduğu gibi, ülkemiz insanına hizmet için cesaret ve dirayetle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Ülke için reformlar ve yeni politika girişimlerini hayata geçirmeye devam edecekleri bir yasama yılına daha başlayacaklarını söyleyen Akpınar, “Ulusal Birlik Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi ile kurduğumuz üçlü koalisyon KKTC’nin kuruluşundan bu yana en zorlu ekonomik süreçte görev üstlendi. Koalisyon ortağı olarak ülkemizin insanlarına hizmet vermek ve ülkemizi daha iyi yerlere taşımanın kararlılığı içinde halkın çıkarlarını korumak için her zaman olduğu gibi işbirliğine hazırız.” ifadelerini kullandı.

-“Ülkenin çıkarlarını gözetecek reformlara ve politikalara destek verme çağrısı yapıyoruz”

KKTC demokrasisinin en büyük zenginliği olan nezaket, hoşgörü, çok seslilik ve çeşitliliğin ülke insanının da en güçlü özellikleri olduğuna işaret eden Akpınar, ülkenin bir yansıması olarak Meclis ve hükümetin de bu kültürü siyaset şekline de yansıtması gerektiğini belirtti.

“Bu nedenle muhalefetin ve toplum içindeki muhaliflerin eleştirilerine saygı duymakla birlikte, güneşin balçıkla sıvanmayacağını hatırlatmakta fayda var” diyen Akpınar, hükümetin bugüne kadar koyduğu değişim ve reform politikalarının olumlu yanlarının göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Ülkenin geleceği için en az muhalefet kadar kendilerinin de kaygı duyduklarını dile getiren Akpınar, “Ancak hükümet dümenini hep istikrar ve her zaman daha özgürlükçü bir yöne kırdırarak ülkemiz insanına değer katmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, yeni yasama dönemine girerken tüm paydaşlara ülkenin çıkarlarını gözetecek reformlara ve politikalara destek verme çağrısı yapıyoruz” dedi.

-“Reformlar katalizör görevi görüyor”

Sağlıktan turizme, eğitimden ekonomiye kadar hükümetin gerçekleştirdiği reformların, KKTC’nin ilerlemesi ve kalkınması için bir katalizör görevi gördüğünü dile getiren Akpınar, “Parti olarak önceliğimiz olan çevre, iklim değişikliği, eğitim ve ekonomik kalkınma alanlarında paydaşlarla eşgüdümlü çalışmalara öncelik vereceğimiz yeni bir döneme hazırız” ifadelerini kullandı.

Akpınar, şunları kaydetti:

“Birkaç örnek vermek gerekirse; Ekonomik kalkınma alanında, ekonomimizin büyümesi ve iş dünyası için yeni fırsatlar yaratmak için birçok adım atmaya hazırız. KKTC’nin sektörel can damarı olan turizm ve yükseköğretimin koruma altına alınarak güçlendirilmesi için yasal düzenlemelere yer vereceğiz.

Özel sektörün büyüyebilmesi, devamlılığı ve girişimciliğin teşvik edilebilmesi için TC bankalarının KKTC şubelerinin Türkiye’de sundukları finansal ürünlerinin benzer şekilde KKTC’ye sunulmasının sağlanması gündemimizde olacak.”

Çevre ve iklim değişikliği konusunda yeni yasal düzenlemelerle KKTC’nin ekolojik zenginliğini koruma, çevre duyarlılığını arttırma ve bu yönde kamu nezdinde sorumlulukları arttırmaya öncelik vereceklerini söyleyen Akpınar, eğitim alanında yüksek öğretim politikasının vizyon ve hedef programının ortaya konmasının gündemlerinde olacağını belirtti.

Akpınar, KKTC vatandaşlığının yasa ile düzenleme altına alınması ve ayrıca muhaceret ve vatandaşlık süreçlerinin kontrol altına alınması için çalışacaklarını kaydetti.

Akpınar, “Demokrat Parti olarak, KKTC’yi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Reformlarımız ve politikalarımızın ülkemizin ilerlemesine yardımcı olduğunu görüyoruz, geleceği daha parlak bir şekilde inşa etmek için tüm paydaşlarla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.