Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, deprem sonrası GAÜ’de Kriz Masası oluşturulduğunu ve mevcut AFAD ekibinin bölgeye ivedi bir şekilde intikal ettiğini kaydederek, “Son ana kadar bir umut ile hayat kurtarmak için mücadele ettiler” dedi.

GAÜ'den yapılan açıklamaya göre Akpınar, katıldığı bir TV programında deprem sonrası açıklamalarda bulunarak, deprem bölgesinde 1100 kadar GAÜ öğrencisi olduğunu, aralarında hayatını kaybeden, yaralanan ve evlerini kaybeden öğrenciler olduğunu belirtti.

“Böyle bir sürece hazır değildik, yaşadığımız yıkım çok büyük” diyen Akpınar, sürecin hemen ilk saatlerinde GAÜ bünyesinde bir hareketlilik başladığını söyledi.

- “Bu kadar canın yitirilmesi en büyük acımız”

“Yükseköğretim alanında afet yönetimi konusunda istisnai üniversitelerden bir tanesiyiz” ifadelerine yer veren Akpınar, 108 kişinin gönüllülük esasına göre sağlık ve operatör düzeyinde ekiplerin de bulunduğunu ihtiyaçlara göre bu insan gücünün değerlendirildiğini aktararak, GAÜ AFAD ekibinin zorlu sürecin ardından KKTC’ye döndüğünü kaydetti.

Akpınar, “Arka arkaya bir depremin yaşanması ve böylesi bir yıkımın gerçekleşmesi bu kadar canın yitirilmesi en büyük yaramız. Bu süreçte ülkemizde de farkındalık yaratılması noktasında elimizden geleni yapacağız. Bizlerin neler beklediğini bilmiyoruz hayat kurtarma esaslarında bilgi ve becerilere sahip olmalıyız” diye konuştu.