Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar'da Margo Çiftliğinde meydana gelen hayvan hırsızlığıyla ilgili Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın ardından Ediz Diker de yakalandı.

Zanlı dün “ambar açma, hayvan sirkatı, kasti hasar ve mülke tecavüz” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde 23.50 raddelerinde Akıncılar'da Margo Çiftliği diye bilenen yerin doğu kısmında Y.P.’ye ait mandıraya giren KP 729 plakalı Suzuki marka araç sürücüsü olan zanlının

Ahmet Gezdigeldi, Kemal ÖZKan ve E.B. ile birlikte mülke izinsiz olarak girip mandıra içerisinde bulunan yaklaşık 30 adet kuzuları sirkat ettikten sonra ET 598 plakalı Isuzu marka pickap araca koyup yine aynı mandırada bulunan ambarın kilidini kırıp içerisine kamera kayıt cihazın çaldıklarını söyledi.

Polis, Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın 8 Haziran’da tutuklandıklarını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre temin edildiğini hatırlattı.

Polis, zanlının da tespit edilerek, tutuklandığını, aranan bir şahıs olduğunu söyledi. Demirhan bölgesinde birçok hayvan sirkati meselesi olduğunu kaydeden polis, zanlıların diğer vakalarla bağlantılarının olup olmadığını araştıracaklarını dile getirdi.

Polis memuru Kuşak, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.