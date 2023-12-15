Başkasına ait Pakistan pasaportu ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan Usman Ali bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Aralık 2023 tarihinde saat 18.40’ta Ercan Havalimanı’nda Güney Kıbrıs’tan 500 Euro para karşılığında temin ettiği Muhammed Usman’a ait Pakistan pasaportu ve Rum kesimine ait oturma iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde pasaportun uzmanlar tarafından incelendiğini, orijinal olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, ayrıca söz konusu pasaportla hem Metehan Sınır Kapısı’ndan hem de Ercan Havaalanından birçok kez giriş-çıkış yapıldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, pasaportun başkaları tarafından da kullanılmış olabileceğini ve bu yönde de araştırma yapıldığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.