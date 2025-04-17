“Bu tür ifadeler ne ilişkilerimize ne de irademize zarar veremez”

Kıbrıs Türk Memur-Sen (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e yönelik son günlerde kamuoyuna yansıyan söylemlere tepki göstererek, yapılan açıklamaların son derece uygunsuz olduğunu ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Manga, Kıbrıs Türk halkına yönelik kullanılan ifadelerin toplumun birlik duygusunu hedef aldığını belirtti.

Manga açıklamasında, “Sayın Başbakanımıza ve halkımıza yönelik sarf edilen çirkin sözleri esefle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızda var olan köklü ve samimi bağlar bu tür yaklaşımlarla zedelenemez. Bizler her zaman Sayın Ünal Üstel’in arkasındayız.” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk toplumunu küçük düşürücü benzetmelerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Manga, “Bu halkı ‘başka bir aidiyet’ üzerinden itham etmeye çalışmak hem geçmişimize hem de mücadele tarihimize hakarettir. Bu tarz söylemler, Kıbrıs Türkü’nün iradesini temsil edemez.” dedi.

Açıklamasında merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ ün sözlerine de atıfta bulunan Manga, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği, ancak Anavatan Türkiye ile omuz omuza vererek güvence altına alınabilir.” ifadelerini kullanarak, halkın tarihsel duruşunun ve direniş ruhunun asla sarsılamayacağı vurgulandı.