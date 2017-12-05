Akdeniz'de bu akşam saatlerinde deprem oldu. Paniğe neden olan depremin büyüklüğünün 3.7 şiddetinde olduğu açıklandı. Antalya'da da hissedilen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.



Akdeniz'de meydana gelen deprem, Türkiye'den de hissedildi ve korku dolu anlar yaşattı.



TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi´nin verilerine göre Akdeniz´de bugün saat 20.21´de, Richter Ölçeği´ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.2 kilometre açığındaki deprem, 7.2 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.





