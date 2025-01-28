Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, 31 Ocak Cuma günü saat 14.00’te “Beyarmudu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde “Yaşayan Değerlerimiz” başlıklı seminer düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, seminerin onur konuğunun Prof. Dr. Mehmet Altınay olacağı, konuk konuşmacılar arasında eski milletvekili ve siyasetçi Hüseyin Angolemli, Akademisyen Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi ve eski Meclis Başkanı ve araştırmacı-yazar İsmail Bozkurt'un yer alacağı belirtildi.

Moderatörlüğünü Dr. Hasan Topal’ın üstleneceği etkinliğin, Beyarmudu Belediyesi ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi iş birliğiyle düzenleneceği ve Kıbrıs Türk toplumunun değerli isimlerini bir araya getirerek hem geçmişe ışık tutmayı hem de toplumsal belleği güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Seminer, halka açık ve ücretsiz olacak.