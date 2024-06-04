Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, yeşillenme hastalığı konusunda bilgi almak için Türkiye’den getirttikleri Prof. Dr. Önder Tuzcu'nun değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Tuzcu’nun 28-29 Nisan tarihlerinde adaya gelerek konferanslar verdiğini kaydeden Akçın, yeşillenmeye neden olan vektör böceğin her türlü bitkide görülmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Böceğin epidemiye ancak aşırı sıcak ülkelerde neden olabileceğini belirten Akçın, “Cypfruvex’in ve diğer tüccarların şimdiye kadar hasat ettiği 80-85 bin ton civarında king, valensiya, greyfrut ve diğer ürünlerde, bir tek meyvede bu hastalığa rastlanmadı” dedi.

Yaş meyve ihracatının önünün ileriki sezon açılmasını beklediklerini anlatan Akçın, şöyle devam etti:

“Güneyde bu vektörün görülmesine rağmen hem bizden hem Rum tarafından Avrupa’ya az da olsa bir miktar narenciye ihracatı yapılmıştır. Bu yıl 13 bin ton civarında mandora dalında kalmış ve ekip oluşturulup zararı tespit edilmiştir. Şimdi durum valensiyada da aynı. Hasat edilemeyip dalında kalacak yaklaşık 20-25 bin ton civarında ürün olacağı hesaplanmakta. Şimdiden Akdeniz meyve sineği havaların ısınması ile birlikte meyvelere zarar vermeye başlamıştır. Ürün yere dökülmeye başlamıştır.”

Kıbrıslı Türk üreticinin Türkiye’deki üreticinin rakibi olmadığı, ürünlerin farklı zamanlarda hasat edildiğini de ifade eden Akçın, “Hükümetin desteği ile 4-5 TL’ye üretim yapıp tüm ürünü konsantreye vermek, girdileri karşılamadığı için bahçelerin büyük bir kısmının kurumaya terk edilmesine neden olacaktır” dedi.

Bundan, sektörle ilgili tesislerin ve diğer paydaşların ve çalışanların da zarar göreceğini anlatan Akçın, hükümeti göreve çağırdı.