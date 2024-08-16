Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, pazartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) Teknecik Elektrik Santrali’nde yapacağı eyleme destek vereceğini açıkladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Genel Sekreter Akansoy’un elektrik kesintileri ve dün Teknecik’te yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri yansıtıldı.

CTP’nin EL-SEN tarafından yapılan çağrıyı kararlılıkla desteklediğini kaydeden Akansoy, “Elektrik kesintilerinden bıkan ve her geçen gün daha da zorlaşan hayat şartlarına maruz kalan Kıbrıs Türk halkının çektiği sıkıntılar karşısında duyarsız kalmak mümkün değildir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) içinde bulunduğu durum ve sözde hükümetin bu durumu yönetmedeki yetersizliği, yaşamı olumsuz etkilemektedir. Dün akşam Teknecik Santrali'nde yaşanan olaylar bizlere bir kez daha ‘Ben yaptım olur’ anlayışının despotik yüzünü göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Akansoy, elektrik kesintilerinin, ihalesiz ve şaibeli kirli yakıt alımı nedeniyle başladığının, kirli yakıtın santrallerde büyük zarara yol açtığının, kirli siyah dumanın nedeninin de kurumda kullanabilir yakıt kalmamasından ve makinelerin dip yakıt denilen kirli yakıt kullanmasından olduğunun ortaya çıktığını da belirtti.

“İki gün önce halktan özür dileyen kurum yönetiminin ardından alelacele ihaleye çıkıp acil parça tedarik etmeye çalışan hükümet, bugün çalışanları suçlamaktadır. Bu yalana asla izin vermeyeceğiz.” diyen Akansoy, Kıb-Tek’in sürdürülebilir ve etkin bir yapıya kavuşmasının elzem olduğunu vurguladı.

Mevcut yönetimi “günü kurtarmaya yönelik popülist yaklaşımlar sergilemekle” itham eden Akansoy, bunun sonucu olarak Kurum’un ekonomik olarak istikrarsız bir duruma sürüklendiğini ifade etti ve CTP’nin Kıb-Tek’in özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya dönüşmesi gerektiğine inandığının altını çizdi. Akansoy, Kurum’un halkın ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilecek kapasitede olmasının önemine işaret ederek, elektrik hizmetinin aksamadan, uygun maliyetle ve kaliteli bir şekilde sağlanmasının temel hedef olması gerektiğini vurguladı.

Akansoy şöyle devam etti:

“CTP olarak, bu konudaki hassasiyetimizi vurgulamak adına EL-SEN’in düzenleyeceği 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Teknecik Elektrik Santrali'nde yapılacak yürüyüşe katılacağımızı bildiririz. Amacımız, gerçeklere şahitlik ederek, tüm kesimlerle birlikte hareket etmektir. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte yöneteceğiz. Yürüyüşte yer alarak, Kıb-Tek’in sorunlarının çözümü için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışacağımızı ve gerekli adımların atılması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Bizim için esas olan, çıkar çevreleri değil, halkın çıkarları ve öz varlıklarıdır. Kıb-Tek’in sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, halkımızın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Gelin, birlikte hareket edelim ve Kıb-Tek'in yeniden halkın kurumu olmasını sağlayalım.”