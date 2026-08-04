Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Şura üyeleri Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılıyor.