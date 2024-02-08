Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransız polisinin, 2010'daki protestolarda kullandığı müdahale yöntemini kınadığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, AİHM, 21 Ekim 2010'da Lyon'un Bellecour Meydanı'nda, emeklilik reformuna ilişkin kanun tasarısına karşı düzenlenen gösterilerde, polisin eylemcileri birkaç saat boyunca "çembere almasını" yasalara aykırı buldu.

Mahkeme kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle güvence altına alınan hareket, toplanma ve ifade özgürlüklerini kısıtlayan her türlü tedbirin yasalarla belirlendiği ifade edildi.

AİHM, Fransız polisinin göstericileri çevreleyerek etrafında çember oluşturduğu müdahale yöntemini ilk kez kınadı.

Fransa'da Danıştay, 2021'de polisin gösteriler sırasında protestocuları küçük gruplara bölüp etraflarını kuşatmalarının yasa dışı olduğuna karar vermişti ancak alınan karara rağmen kanun ve düzenin korunmasını gerekçe gösteren polisin, bazı eylemlerde bu yöntemi kullanmaya devam ettiği biliniyor.