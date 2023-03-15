Ankara, 15 Mart 23 (TAK): Adıyaman’da ki depremde hayatını kaybeden canların dava sürecini, diğer davalarda olduğu gibi yakından takip ettiğini ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen canlarımızın rahmetli olduğu otelle ilgili soruşturmanın çatı davadan ayrı şekilde yürütülmesi kararı alındı.”dedi.

Deprem bölgesinde açılan davaların takipçisi olduklarını belirten milletvekili Erbaş, TBMM’de yaptığı konuşmada “Deprem bölgelerinde yapılacak soruşturmaların yanı sıra diğer davalarda olduğu gibi Adıyaman’da yıkılan ve evlatlarımıza mezar olan binanın dava süreçlerinin de yakından takipçisi olacağımızı söylemiştim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen canlarımızın rahmetli olduğu otelle ilgili soruşturmanın çatı davadan ayrı şekilde yürütülmesi kararı alındı.” Şeklinde konuştu.

Türk adaletinin hassasiyetine ve vereceği adil kararlara güvendiklerini kaydeden Erbaş “Yaşanan acıları ve vicdanları bir nebze olsun ferahlatacak her gelişmenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, geride kalanlara dayanma gücü versin. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, büyük Türk milletine sabırlar ve başsağlığı diliyorum.” Ifadelerini kullandı.

(FG)