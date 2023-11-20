Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de başkasın ait lüks bir apartman dairesini satmaya kalkıştığı ve 47 bin dolar aldığı belirtilen Ahmad Süleyman tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, zanlının Girne’de 180 bin Sterlin tutarındaki bir dairenin kendisine ait olduğunu söyleyerek, A.K. isimli şahsa satmak üzere anlaştığını söyledi. Polis, A.K.’in 2023 yılı Ağustos ayında ön peşinat olarak, zanlıya 47 bin dolar ödediğini belirtti. Polis, A.K.’nin 12 Eylül’de Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, yapılan satış anlaşmasından bahsettiğini, ödeme yaptığını ve bir süredir zanlıya ulaşamadığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının önceki gün Ercan Havalimanında ülkeden çıkış yapacağı esnada tespit edilip, tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanların araştırılacağımı söyledi. Polis memuru, tapu dairesinden de dairenin kime ait olduğuna dair soruşturma yapılacağını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.