Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde can kaybı 31 bin 643'e yükseldi.
Ağır bilanço: Can kaybı 31 bini aştı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 643'e yükseldi. 158 bin 165 afetzede bölgeden diğer illere tahliye edildi.
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