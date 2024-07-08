İskele Belediyesi, Ağıllar Köyü girişinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemi başlatılan yangının yeniden alevlendiğini bilirdi.

İskele Belediyesi'nin sosyal medya hesabında rüzgarın da etkisiyle yeniden yayılmaya başlayan yangına, müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun da yangın bölgesine giderek çalışmaları yakından takip ettiği kaydedildi.