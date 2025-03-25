Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmalara çözüm bulmak amacıyla 5 eski Afrika liderinden oluşan, genişletilmiş arabuluculuk ekibi oluşturuldu.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ile Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), internet üzerinden sanal toplantı düzenledi.

Toplantıya, eski 5 Afrika ülkesi lideri katıldı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo, eski Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Kgalema Motlanthe, eski Orta Afrika Cumhurbaşkanı Catherine Samba Panza ve eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, KDC’deki çatışmalar için arabulucu olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, arabulucuların belirlenmesinde cinsiyet eşitliği, bölgesel temsiliyet ve dil çeşitliliğine özen gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, 7 gün içinde bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı aktarıldı.

- KDC’deki çatışmalar

23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırılar sonucu Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere, birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.