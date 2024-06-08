AFİK GRUP TARAFINDAN KAMUOYUNA KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

Caesar Project Kurucu Başkanı Simon Aykut'un Tutuklanması Hakkında bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için bu açıklamayı yapma zorunluluğunda kaldık.

Afik Group bünyesinde bulunan Caesar Project'in kurucu Başkanı Simon Aykut, bir ihbar sonucu Paralimni polisi tarafından tutuklanmıştır. İfadesi alınmak üzere Güney Lefkoşa polis karakoluna götürülmüştür.

Bilgi kirliliği yaratmamak adına bu açıklamayı yapmayı uygun gördük.

Detaylar daha sonra tarafımızdan sizler ile paylaşılacaktır.

Birçok haber sitesinde, Simon Aykut'un aracına el konulduğu ve mahkemeye çıkarılarak 8 gün tutukluluk kararı verildiği iddia edilmektedir.

Ancak, bu bilgiler tamamen yalan ve yanlıştır.

Simon Aykut, Paralimni polis karakolunda gözaltına alınmıştır ve bu bilgi doğrudur. Daha sonra Güney Lefkoşa polis karakoluna sevk edilmiştir ve şu anda şikayet konusu ile ilgili ifadesi alınmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir.

Afik Grup Basın Danışmanı : Metin Ziya Güngör.