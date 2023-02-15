Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yapılacakları ayni yardımlara ilişkin "öncelikli ihtiyaç malzemeleri" listesi yayımladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, belirlenen "ihtiyaç malzemeleri" listesinde battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık bulunuyor.