Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı düştü. Uçağının düşmesi sonucu iki pilot yaralandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi.

Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.