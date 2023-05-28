Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy eski belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu ile 3 adamı Vedat Hacıabitoğlu, Sıtkı Demirağcı, Kemal Demirağcı adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemese mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay olayla ilgili bulguları aktardı. Özyay 24 Mayıs 2023 tarihinde zanlılar Vedat Hacıabitoğlu ve Sıtkı Demirağcı’nın Çatalköy Belediyesi çalışanı Emrah Beyazlı’yı Şehit Mustafa Mehmet Caddesi üzerinde bulunan evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdıklarını ve Beşparmak dağlarına götürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların Beyazlı’yı seçimde Hulusioğlu’na destek vermediği gerekçesiyle darp ettiklerini, hakaret ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların Beyazlı’yı tekrar araca bindirip, Arapköy’de bulunan eski başkana ait taş eve götürdüğünü ifade etti. Polis, Hulusioğlu’nun taş evde Beyazlı'yı "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiğini, zanlıların daha sonra Beyazlı'yı plakası meçhul gri araçla Çatalköy'e geri götürdüğünü ifade etti. Polis olayın akabinde müşteki tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca benzer suçtan sabıkası olan zanlı Vedat Hacıabitoğlu’nun ek olarak 400 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması yönündede emir verdi.