Sadıkoğlu: “Herkesin kendi kültürünü yaşatması çok önemli”

Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği(ADAK-DER) yeni yönetimi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ADAK-DER Başkanı Mehmet Aktaş, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na derneğin rozetini taktı.

Yaşamlarını sürdürdükleri KKTC’de kendi kültürlerini yaşatmayı hedeflediklerini ve bunu da başardıklarını ifade eden Aktaş, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, etkinliklerinde ADAK-DER’e de yer vererek, kültürlerini tanıtma ve Kıbrıs Türk halkıyla buluşturmalarına vesile olduğu için teşekkür etti.

Aktaş, Başkan Sadıkoğlu’na geçmişten bugüne Derneğin çalışmalarının yanı sıra ileriye dönük yapmak istedikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

-Sadıkoğlu: “Herkesin kendi kültürünü yaşatması çok önemli”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İskele’nin kültürel çeşitliliğine vurgu yaptı.

ADAK-DER’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Sadıkoğlu, Adanalıları aynı çatı altında buluşturmayı başaran ADAK-DER’i ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özelde ise İskele’de ay yıldızlı bayrağın altında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra dünyanın birçok noktasından da farklı kültürlerle kardeşçe yaşadıklarını belirten Sadıkoğlu, herkesin kendi kültürünü yaşatmaya devam ettiğini, yaşatmasının da önemli olduğunu söyledi.