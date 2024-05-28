Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam süren Samuel Mawuye tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memur Aysın Erdemirci mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24.05.2024 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde zanlının 30.09.2023 tarihinden itibaren 178 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, Muhaceret Dairesinden yapılan soruşturmada ve temin edilen ifadede ülkede ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.