ACI ÜSTÜNE ACI SEVGi DAĞLI GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ

Ergün Yahat

KKTC Hataylılar Kültür Derneği Gazimağusa şube başkanı Ümit Dağlı'nın eşi 2 çocuk annesi Sevgi Dağlı [45] hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu..