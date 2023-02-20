ACI ÜSTÜNE ACI SEVGi DAĞLI GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
Ergün Yahat
KKTC Hataylılar Kültür Derneği Gazimağusa şube başkanı Ümit Dağlı'nın eşi 2 çocuk annesi Sevgi Dağlı [45] hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu..
ACI ÜSTÜNE ACI SEVGi DAĞLI GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
Ergün Yahat
KKTC Hataylılar Kültür Derneği Gazimağusa şube başkanı Ümit Dağlı'nın eşi 2 çocuk annesi Sevgi Dağlı [45] hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu..
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