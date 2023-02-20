ACI ÜSTÜNE ACI SEVGi DAĞLI GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ

DAÜ depremzede öğrenciler için yeni kararlar aldı DAÜ depremzede öğrenciler için yeni kararlar aldı

Ergün Yahat

KKTC Hataylılar Kültür Derneği Gazimağusa şube başkanı Ümit Dağlı'nın eşi 2 çocuk annesi Sevgi Dağlı [45] hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu..