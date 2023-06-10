10.09.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, kalmakta olduğu Lapta Huzur evinde rahatsızlanan Lapta’da sakin Ayşe YURTTAŞ (K-83), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. soruşturma devam etmektedir.