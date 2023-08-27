CTP Mağusa İlçesi Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor CTP Mağusa İlçesi Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Saat 16:50 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otele ait havuz içerisinde bulunan Fatih ÖZAĞAÇ (E-49), rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.