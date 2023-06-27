Tolga Kınacı isimli yurttaş, bu sabah Lefkoşa’daki evinde ölü halde bulundu.

Hemşirelerin eylemi devam ediyor Hemşirelerin eylemi devam ediyor

Eğitim Bakanlığı’nda çalıştığı öğrenilen 45 yaşındaki Kınacı’nın ölümüne ilişkin polisten henüz bir açıklama gelmedi.

Kınacı, evli ve bir çocuk babasıydı…