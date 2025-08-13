ABD Başkanı Donald Trump'ın, "başkent Washington'da güvenliği yeniden sağlamak" gerekçesiyle ilan ettiği kamu güvenliği acili durumunun ardından Ulusal Muhafızların hafta sonuna kadar şehre konuşlanmalarının tamamlanacağı belirtildi.

NBC News'ün haberine göre, üst düzey askeri yetkililer, ABD Kongre Binası'nın doğu tarafına yerleşmeye başlayan Ulusal Muhafızlara ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililerden biri, bu haftanın sonuna kadar 800 kadar Ulusal Muhafız'ın şehre konuşlanarak görevlerine başlamış olacaklarını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili ise muhafızların özellikle "kalabalık yönetimi, çevre kontrolü, güvenlik ve kolluk kuvvetleri için iletişim desteği" gibi görevlerde bulunacaklarını ve çoğu durumda ateşli silah taşımayacaklarını belirtti.

Trump'ın imzaladığı kararnamede, konuşlanmanın "Columbia bölgesinde kanun ve düzen koşullarının yeniden sağlandığı" tespit edildiğinde sona ereceği belirtilirken, askerlere 25 Eylül'e kadar konuşlandırılacaklarının bildirildiği aktarıldı.

Ulusal Muhafızların şehirdeki Washington anıtı dahil olmak üzere çeşitli tarihi yerlerde konuşlandığı görülüyor.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABC News'e verdiği demeçte, "Bu bizim görevimizin bir parçası, ulusal anıtlara gitmek ve orada bulunmak." dedi.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.