ABD'nin Indiana eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişi öldü, 2 polis memuru yaralandı.

Yetkililer, Indiana'nın Elkhart bölgesindeki bir markette düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganın da etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, saldırıda 2 polisin de yaralandığını aktardı.

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Polis yetkililerinden Dan Milanese, "Böyle trajik bir olay yaşandığında toplumumuzda hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: rss