ABD'nin Colorado eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda, 2 öğrenci ağır yaralandı, saldırgan yaşamını yitirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Colorado'daki Evergreen Lisesi'nde 16 yaşında bir erkek öğrenci, yerel saatle 12.30'da arkadaşlarına ateş açtı.

2 okul arkadaşını yaralayan öğrenci, ardından kendisini vurdu.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, hastanede hayatını kaybetti.

Avustralya'da bir üniversitenin 25 yıl boyunca izinsiz beden parçaları topladığı belirlendi
Avustralya'da bir üniversitenin 25 yıl boyunca izinsiz beden parçaları topladığı belirlendi
İçeriği Görüntüle

Yaralı 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, saldırgan ve yaralıların kimliklerini açıklamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.