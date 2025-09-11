ABD'nin Colorado eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda, 2 öğrenci ağır yaralandı, saldırgan yaşamını yitirdi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Colorado'daki Evergreen Lisesi'nde 16 yaşında bir erkek öğrenci, yerel saatle 12.30'da arkadaşlarına ateş açtı.
2 okul arkadaşını yaralayan öğrenci, ardından kendisini vurdu.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, hastanede hayatını kaybetti.
Avustralya'da bir üniversitenin 25 yıl boyunca izinsiz beden parçaları topladığı belirlendi
İçeriği Görüntüle
Yaralı 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, saldırgan ve yaralıların kimliklerini açıklamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.