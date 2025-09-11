Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün, İsrail’in Gazze kentinden bir milyon kişinin Gazze’nin güneyindeki “sözde insani bölgeye” tahliyesini talep etmesi karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"DSÖ, Gazze kentinden bir milyon kişinin İsrail tarafından belirlenen güneydeki sözde insani bölgeye taşınmasını talep eden son tahliye emrinden dolayı dehşete kapıldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının Gazze kentinde kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, uluslararası topluma harekete geçmesi çağrısında bulunarak, bu felaketin insan eliyle oluşturulduğunu ve herkesin sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

- İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.