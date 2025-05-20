Arizona Ormancılık ve Yangın Yönetimi Departmanının X hesabından yapılan açıklamada, eyaletin doğusundaki Greer bölgesinde 13 Mayıs'ta başlayan orman yangınlarının 8 bin 265 hektarlık alanı kül ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlara müdahale için 700'den fazla personelin görevlendirildiği ve yangının etkilediği alanın yüzde 38'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı yangınların hızla yayılabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle "kırmızı bayrak" uyarısının yürürlüğe koyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, yetkililerin yangınların çıkış nedenine yönelik incelemeleri sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Arizona Valisi Katie Hobbs da açıklamasında, yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.