El Anouni, günlük basın toplantısında, BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım eylemleri gerçekleştirdiği yönündeki bulgularıyla ilgili, "AB, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya ikna etmek için neler yapabilirdi? AB Filistin topraklarındaki benzersiz şiddeti sonlandırmak için ağırlığını kullanmaya ne zaman karar verecek?" sorusunu yanıtladı.

AB'nin, Doğu Kudüs ve İsrail de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları hakkında yayınlanan bu raporu not ettiğini dile getiren El Anouni, "AB, çatışmalardaki her türlü cinsel şiddeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve cinsel şiddet iddialarının nerede olursa olsun bağımsız şekilde soruşturmalarını destekliyor." dedi.

El Anouni, "AB olarak tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini sürekli vurguladık. İddia edilen uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin kapsamlı ve bağımsız şekilde araştırılması ve hesap verebilirliğin sağlanması gerekiyor. Bu açıdan söyleyebileceğim şey bu." değerlendirmesini yaptı.

- BM: İsrail, Filistinlilerin üreme sağlığı sistemini hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, bugün BM İnsan Hakları Konseyinin 58. Oturumu kapsamında yeni raporunu açıklamıştı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli kadın, kız ve erkeklere karşı ihlalleri belgeleyen raporda, İsrail'in Filistinlilere karşı cinsel, üreme ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini, onların kendi kaderini tayin etme haklarını engellemek için daha fazla kullandığı belirtilmişti.

Raporda, "İsrail, cinsel ve üreme sağlık tesislerinin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla soykırım eylemleri gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verilmişti.

- AB'nin İsrail taraftarı tutumu eleştirilerin hedefinde

AB yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail lehine pozisyon aldığı gerekçesiyle sert biçimde eleştiriliyor.

Özellikle Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, kendi personeli de dahil olmak üzere binlerce kişi tarafından defalarca protesto edildi.

Son olarak AB'nin 24 Şubat'ta İsrail'le Ortak Konseyi Toplantısı düzenlenmesi, "hiçbir şey olmamış gibi" verilen desteğin başka bir tezahürü olarak nitelenmişti.