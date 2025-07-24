Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalardan dolayı "derin endişe" duyduklarını belirterek, tarafları diyalog kurmaya davet etti.

Sözcü El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, sabah saatlerinde Tayland ve Kamboçya arasında çıkan çatışma hakkındaki soruyu yanıtladı.

Kamboçya ve Tayland sınırındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan El Anouni, çatışmalardan dolayı "derin endişe" duyduklarını söyledi.

El Anouni, tarafları itidal göstermeye, aralarındaki diyaloğu yeniden başlatmaya ve anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuk ilkelerine uymaya çağırdı.

Tayland-Kamboçya sınır hattında sabah erken saatlerde çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Tayland Kamboçya'yı ilk ateşi açmakla suçlarken, Kamboçya ise ilk ateşi Tayland'ın açtığını belirtmişti.