Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Özel Temsilcisi Maksim Oreşkin, BRICS'in ekonomik büyüklüğünün G7'yi geride bıraktığını belirterek, "Ekonomik faaliyetin ve potansiyelin merkezi, artık G7 ülkelerinin dışındadır." dedi.

Oreşkin, başkent Moskova'da düzenlenen "Anlamların Bölgesi" adlı forumda konuştu.

Dünya nüfusunun 2040'larda zirveye ulaşacağını dile getiren Oreşkin, “Bu noktaya ulaştıktan sonra düşüşe geçecek. Aslında, uygarlığımız için en önemli zorluk ve tehlike, onun yok olması ve nüfusunun azalmasıdır. Çok az insan bunun farkında.” diye konuştu.

Oreşkin, nüfusa ilişkin tahminlerin her yıl daha da kötüleştiğini vurgulayarak, “Bu tema önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şekilde istişare edilecek. Temel sorun gezegenin nüfusunun azalmasıdır.” dedi.

Küresel ekonomik yapının dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizen Oreşkin, “Bu yapı son 10-20 yıldır dramatik bir şekilde değişti. Örneğin, 1990'lı yıllarda G7 ülkelerinin ekonomileri BRICS’in iki katı büyüklüğündeyken, şimdi BRICS ülkeleri ekonomik açıdan G7 ülkelerinin büyüklüğünü aştı.” şeklinde konuştu.

Oreşkin, ekonomik büyüklük açısından bakıldığında Çin, Hindistan ve Rusya’nın ilk 5’te bulunduğunu vurgulayarak, “Ekonomik faaliyetin ve potansiyelin merkezi, artık G7 ülkelerinin dışındadır.” ifadesini kullandı.

Bu arada, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından 2006'da kurulan BRICS, 2011'de Güney Afrika Cumhuriyeti, 2023'te Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın da katılmasıyla genişlemişti. Dönem Başkanı Brezilya, Ocak 2025’te Endonezya’nın da BRICS’e üye olduğunu açıklamıştı.