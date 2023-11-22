Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde kimyasal zirai ilaç kullanımının ciddi şekilde azaltılmasını öngören yasa teklifi Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul görmedi.

Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurul oturumunda yapılan oylamada, yasa teklifi 207'ye karşılık 299 milletvekilinin oyuyla reddedildi. 121 milletvekili çekimser kaldı.

AB Komisyonu'nun Yeşil Mutabakat kapsamında hazırladığı teklif, AB ülkelerinde kimyasal tarım ilacı kullanımının yarı yarıya azaltılmasını amaçlıyordu.

AP'deki Yeşiller Grubu'nun Avusturyalı milletvekili Sarah Wiener, öncülük ettiği teklifin reddedilmesini eleştirerek, "Bugün toplum ve çevre için aynı zamanda tarım endüstrisinin buyruklarından kurtulabilecek çiftçiler için kara bir gün." dedi.

Tarım ilaçlarının kanser ve Parkinson gibi hastalık risklerini artırdığı, arı gibi polen yayan böceklerin sayısını azalttığı gerekçesiyle hazırlanan yasa teklifi, tarımsal üretimi düşüreceği görüşü temelinde eleştiriliyordu.

Tarım şirketleri ve çiftlik sahipleri ile AP'deki özellikle sağ görüşlü siyasi gruplar, tarımsal üretimin düşmesinin gıda güvenliği sorunu ortaya çıkaracağı ve AB çiftçisinin rekabet gücünün düşeceği gerekçesiyle teklife karşı çıkıyordu.

Reddedilen yasa teklifinin değiştirilerek yeniden parlamentoya gelme ihtimali bulunuyor.