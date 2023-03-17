Washington, 17 Mart 23 (TAK): Honduras’ın Çin’le diplomatik ilişki tesis edeceğini açıklamasının ardından ABD Amerika Kıtası Özel Temsilcisi Christopher Dodd Honduras’a gidecek.

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın Çin’le ilişki kurma niyetini açıklaması Washington’u hareketlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Başkan Joe Biden’ın Amerika Kıtası Özel Temsilcisi Dodd’un 17-21 Mart'ta Honduras ve Panama'ya gideceğini açıkladı.

Seyahate ilişkin Dışişleri açıklamasında, Dodd’un Panama’da Inter-Amerikan Kalkınma Bankası (IDB) Yıllık Toplantıları'na katılacağını oradan Honduras’a geçeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Özel Temsilci Dodd, Honduras'ta Honduraslı yetkililer ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. Bu ziyaret, ABD'nin Batı Yarımküre'de kapsayıcı ekonomik büyümeyi, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü teşvik etme taahhüdünü destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro 14 Mart’ta Twitter hesabından "(Dışişleri Bakanı) Şansölyle Eduardo Reina'ya, Hükümet Planı'na uyma ve dünya uluslarıyla uyum içinde sınırları serbestçe genişletme kararlılığımın bir işareti olarak, Çin Halk Cumhuriyeti ile resmi ilişkilerin tesis edilmesi talimatını verdim" açıklamasında bulunmuştu.

Yerel medyaya konuşan Reina ise atılan adımın ideolojiden ziyade pragmatik olduğunu ülkesinin "boğazına kadar borç içinde olduğunu" ve yatırıma ihtiyaçları bulunduğunu ifade etmişti.

Çin ile diplomatik ilişkilerin başlatılması halinde Honduras, son yıllarda Çin lehine Tayvan ile ilişkilerini kesen Panama, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti ve Nikaragua gibi diğer Latin Amerika ülkelerine katılmış olacak.

Honduras’ın da diplomatik ilişkiyi kesmesi halinde Tayvan’ı tanıyan ülke sayısı 13’e gerileyecek.

ABD, Çin’in son yıllarda başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok ülkesini "borç tuzağına çektiğini" iddia ediyor.





(AA/CPY/ÖK)