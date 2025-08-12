ABD'de koruma altındaki yaklaşık 850 kaplumbağayı yasa dışı satmak üzere çoraplara sarıp kutularla Hong Kong'a götüren kişi, 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Çin asıllı Lin Wei Qiang'ın Ağustos 2023-Kasım 2024 aylarında 220'den fazla kutuda 850 kadar kaplumbağayı Hong Kong'a gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin sınırda yaptığı incelemede, kutulardaki kaplumbağaların çoraplara sarılı olduğu ve Lin’in 11 kutuda zehirli yılanlar dahil, çeşitli sürüngenleri de Hong Kong’a götürmeye çalıştığı tespit edildiği aktarıldı.

Lin’in, çoraplara sarılı yaklaşık 850 canlı kaplumbağa bulunan kutuları "plastik oyuncaklar" olarak etiketlediği belirtildi. El konulan kaplumbağaların piyasa değerinin yaklaşık 1,4 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan Lin’in, çıkarıldığı New York Batı Bölge Mahkemesinde koruma altındaki kaplumbağaların kutularını "yanlış etiketlediğini" ve satış amacıyla Hong Kong’a götürdüğünü kabul ettiği aktarıldı.

Hong Kong'a gönderilen "kutu kaplumbağalarının" ABD'ye özgü cinsler olduğu kaydedilen açıklamada, Lin'in cezasının 23 Aralık'ta belirleneceği ve 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bu cinse ait kaplumbağaların, Çin ve Hong Kong'da "statü sembolü" olduğu belirtiliyor.